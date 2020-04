Fryzura jest w nieładzie? Farbowane włosy dawno straciły kolor? Poradzisz sobie z tym bez wizyty w salonie. Sprawdź tylko, czy twój fryzjer kontaktuje się z klientami telefonicznie lub przez internet.

Zdaniem Izabeli Koczur warto skorzystać z takiej możliwości. Specjaliści podpowiedzą, jakie wybrać produkty, np. do pielęgnacji włosów. Wtedy jest szansa, że nasza fryzura będzie wyglądać tak, jak po wyjściu z salonu.

Produkty – to jest najważniejsze. I to, co mówi do nas fryzjer. Często klientki mają problem z tym, że nas nie słuchają. Często narzekają, że te włosy nie są takie, jak powinny być. Powtarzają: „bo my, jak wychodzimy z salonu, to włosy są zawsze takie piękne”. Tu jest właśnie klucz – stosujmy dokładnie to, co mówi nam fryzjer. Rzadko kiedy jest tak, żeby produkty, które są techniczne, mocno różniły się od tych, które są w sprzedaży.