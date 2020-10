– Samorząd jest przygotowany do walki z pandemią, ale liczymy na wsparcie rządu – mówiła dziś Elżbieta Anna Polak – marszałek województwa lubuskiego. Gościa programu „Region Południe” pytaliśmy o to, czy ze wzrastającą liczbą zakażeń nasz region jest przygotowany do walki z pandemią.

Elżbieta Polak przypomniała, ze na zakup niezbędnego sprzętu samorząd przeznaczył duże kwoty pochodzące z Unii Europejskiej:

Samorząd przekierował ze środków z UE na walkę z pandemią kwotę 120 milionów. Zrezygnowaliśmy z realizacji wielu zadań, by było to możliwe.

Jak wygląda sytuacja ze sprzętem? Elżbieta Polak informuje, że miejsc dla zakażonych koronawirusem powoli zaczyna brakować.

W regionie lubuskich dysponujemy 37 łózkami na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckim. 34 są dzisiaj zajęte. Zajęte są respiratory na oddziale intensywnej terapii. W Gorzowie mamy 102 miejsca, ale 92 zajęte. Dysponujemy tylko kilkoma miejscami w tej chwili.

