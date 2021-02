Kobieta kobietom! Kiedy? Rzecz jasna, 8 marca. W Planetarium Wenus wystąpi Marika. Koncert urasta do miana dużego wydarzenia, dodając fakt, że mimo pandemii odbędzie się z udziałem publiczności.

Marta Blonkowska z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury zapewnia, że impreza odbędzie się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.

Trzeba kupić bilet i pamiętać o tym, że jest ograniczona ilość miejsc. Wpuszczamy ok. 180 osób, pozwala nam na to Planetarium Wenus.

Do wejścia na koncert uprawnia nie tylko bilet, ale także deklaracja, w której zapewniamy, że jesteśmy zdrowi.

To jest to, co już znamy, co wypełnialiśmy w tamtym roku, gdy mogliśmy chodzić na imprezy kulturalne. Musimy podpisać się pod tym, że nie jesteśmy na kwarantannie, że nie mieliśmy bliskiego kontaktu z osobą zakażoną.