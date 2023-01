150 rowerków i 10 bieżni – tak w liczbach wygląda Orkiestrowy Maraton Indoor Cycling & Running. To już siódma edycja imprezy, która w Zielonej Górze odbywa się przy okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Drugi rok z rzędu będzie można nie tylko kręcić na rowerkach stacjonarnych, ale także pobiegać na bieżni. – Ten pomysł sprawdził się rok temu – mówi Lena Pilonis, jedna z organizatorek wydarzenia.

W zeszłym roku zrobiliśmy to pilotażowo, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie, a w tym roku mamy pełne obłożenie. Zaczynamy koncertem Meteroids o 14:30, a potem wskakujemy na bieżnie oraz rowery i lecimy od 15:00.

Zapisy, by aktywnie uczestniczyć w maratonie już dawno są zamknięte. Organizatorzy zachęcają, by przyjść i pokibicować. A uczestników namawiają do odbioru pakietów startowych jak najwcześniej. W sobotę pakiety będzie można odbierać w sklepie Biegostacja w godz. 11:00-14:00. W dniu maratonu biuro zawodów będzie czynne od 12:30. Impreza tradycyjnie odbędzie się w hali CRS.

Największa hala w naszym mieście. Dodatkowo namówiliśmy jeszcze kolarzy, żeby kręcili jeszcze na trenażerach, bo rowerków stacjonarnych już zabrakło. Serce boli, jak muszę odmawiać chętnym.

Impreza potrwa do 18:30. Relację z niej, jak również z innych wydarzeń zobaczycie w Index TV i posłuchacie w Radiu Index. Będziemy transmitować zielonogórski finał WOŚP od 12:00.