Pięć medali mistrzostw Europy w lodowym pływaniu wywalczył w rumuńskiej Oradei Filip Kołodziejski. Zielonogórzanin odnosił sukcesy zarówno indywidualnie, jak i w sztafetach mieszanych.

Na czym polega tzw. lodowe pływanie? To zielonogórzanin tłumaczył w Radiu Index.

Kołodziejski od kilku lat uczestniczy w tego typu zimowej odmianie pływania. Pływak liczy, że w przyszłości ta dyscyplina zagości w programie zimowych igrzysk olimpijskich. Jak wyglądają jego treningi?

Ja trenuję co tydzień w Dąbiu. Lubię to jezioro, mam tam odmierzone dystanse. Jestem przyzwyczajony do treningów tam, które adaptują mnie do zimy.