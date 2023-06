Nietypowy gość zawita 20 czerwca do biblioteki Norwida. Zielonogórską książnice odwiedzi bowiem “Malinowy królik”. Czyli nieźle zakręcony i zabiegany bohater spektaklu o tym samym tytule. Przedstawienie będzie do zobaczenia na scenie w sali im. Janusza Koniusza we wtorek o godzinie 17. Wstęp jest bezpłatny.

O szczegółach tego wyjątkowego spektaklu mówi Anna Urbańska z biblioteki Norwida.

Malinowy królik żyje wiecznym pędzie i nie ma czasu na nic. Ale ma przyjaciółkę, Zorkę. Jest ona fotografką, która niestety traci wenę do robienia zdjęć. Nasz bohater postanawia jej pomóc i żeby to zrobić udaje się w niebezpieczną podróż. Czy uda mu się pomóc Zorce, a przy okazji dowiedzieć się także czegoś o sobie?

Dowie się ten, kto zobaczy spektakl. Dodajmy, że przedstawienie zostało przygotowane w ramach projektu 1-2-3 Teatr.