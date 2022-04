Zaledwie tydzień dzieli nas od jednego z najbardziej wyczekiwanych weekendów w roku. Mowa oczywiście o majówce. Jedni długi weekend spędzą wyjazdowo. Dla innych będzie to okazja do porządków w ogrodzie lub mieszkaniu. A co jeśli zostajemy w mieście i chcemy spędzić ten czas kulturalnie?

Z pomocą wychodzi Zielonogórski Ośrodek Kultury. Marta Blonkowska zaprasza chociażby na “Parkową Majówkę”.

30 kwietnia gospodarzem wydarzeń będzie Pałac w Starym Kisielinie. Większość wydarzeń zaplanowano w parku. Następnego dnia z kolei spotykamy się w Zatoniu. A tam szykujemy piknik w starym stylu. Kapelusze, wiklinowe koszyki, leżaki. O godzinie 17 rozpocznie się natomiast wernisaż malarstwa Dariusza Kamysa.

Wydarzeniom towarzyszyć będzie mnóstwo atrakcji przygotowanych przez załogę ZOK, Pałac w Starym Kisielinie, Planetarium Wenus oraz Centrum Przyrodnicze. To ostatnie zabierze nas w przestworza. Mówi dr Krystyna Walińska, kierownik zielonogórskiego Centrum Przyrodniczego.

Zabierzemy was w fascynującą, podniebną przygodę. Przybliżymy tematykę dotyczącą powietrza. Towarzyszyć nam będzie świetna atmosfera – zarówno w znaczeniu przenośnym, jak dosłownym. Stworzymy zabawki napędzane powietrzem.

Latające atrakcje przygotowało również Planetarium Wenus. W planach między innymi zabawy z latawcami. “Parkowa majówka” potrwa dwa dni. Rusza 30 kwietnia w Starym Kisielinie o godzinie 12. Koniec zabawy o 18. W tych samych godzinach ogrom atrakcji będzie czekał również 1 maja, wtedy jednak majówka przeniesie się do Zatonia.