Majówka coraz bliżej. Jak ją spędzić w dobie wciąż trwającej pandemii i towarzyszącym jej obostrzeniom? Sprawdzamy, jakie miejsca w okolicy będziemy mogli odwiedzić czy to podczas spaceru, czy rowerowej wycieczki.

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie to niemal 4,5 ha powierzchni i ponad 100 egzemplarzy uzbrojenia znajdującego się w ekspozycji plenerowej. Samoloty, czołgi lub działa samobieżne to tylko część tego, co można tam zobaczyć. Mówi Piotr Dziedzic, dyrektor placówki.

Będzie dostępna do zwiedzania nasza ekspozycja plenerowa. Wnętrza, ze względu na sytuację epidemiczną, nie udostępniamy. Cała ekspozycja na zewnątrz będzie otwarta przez wszystkie trzy dni majówki. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

W programie majówkowego wypoczynku może znaleźć się także pałac w Zatoniu. O tym, dlaczego warto się tam wybrać mówi Hubert Małyszczyk z Lubuskiego Centrum Informacji Turystycznej.

Pałac w Zatoniu szczególnie w tym okresie wiosennym jest przepięknym miejscu, mowa o parku. Pięknie kwitną zawilce, za chwilę rozpocznie kwitnienie czosnek niedźwiedzi, który jest takim skarbem tego parku. Pod kątem przyrodniczym to miejsce daje dużo wrażeń.

Oczywiście to nie jedyne punkty na mapie Zielonej Góry. Hubert Małyszczyk z Lubuskiego CIT podpowiada, gdzie jeszcze warto się udać.

Warto byłoby zwiedzić Ogród Botaniczny, najpiękniejszy w tym okresie. Dolina Gęśnika to z kolei miejsce do plażowania, wielką atrakcją tego miejsca jest też park linowy. Ciekawym miejscem jest las odrzański, starorzecza Odry, pełne dzikiej przyrody. Zachęcam też do spacerowania po naszym deptaku, podziwiania zachodu słońca w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w Przylepie.

Pomimo trwającej pandemii, Zielona Góra zaprasza do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Więcej informacji udzieli Lubuskie Centrum Informacji Turystycznej pod numerem 609 484 012.

Materiał przygotował: Jakub Rej