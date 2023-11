– To szaleństwo się nie kończy – mówi Marcin Oleksy, zdobywca nagrody im. Ferenca Puskasa, nagrody FIFA, za najładniejszą bramkę 2022 roku.

Kilka dni temu minął rok od bramki, która zmieniła życie ampfutbolisty, który wywodzi się z naszego regionu. Oleksy podkreśla, że zainteresowanie jego osobą, które eksplodowało po gali w Paryżu nie spada.

To szaleństwo trwa. Z jednej strony fajnie, z drugiej strony ciężko, bo cały czas w rozjazdach, a do tego kontuzja. Czasu jest naprawdę mało. Jutro zostałem zaproszony na obchody niepodległościowe do Warszawy, dostanę też odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy. Auto mam od początku kwietnia i zrobiłem nim 50 tys. km.