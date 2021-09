Gościem Piłkarskiej Zielonej Góry był dziś Maciej Murawski. Prezes Lechii oceniał dotychczasowe granie naszego III-ligowca, ale nie zabrakło też innych tematów.

Zielonogórzanie dotychczas zdobyli 11 punktów, co pozwala zajmować 7. miejsce w III lidze.

Troszkę szkoda pierwszych dwóch meczów. W pierwszym spotkaniu straciliśmy bramkę w ostatniej minucie, dość przypadkowo. Z Zagłębiem graliśmy fajne 60 minut i nagle wszystko się posypało. Z 2:0, zrobiło się 2:4. Tego bardzo szkoda, bo u siebie prowadząc 2:0 powinniśmy zrobić jakieś punkty. Później już było ok. Ostatni mecz ze Ślęzą, który przegraliśmy był być może jednym z najlepszych w naszym wykonaniu. Niestety zabrakło skuteczności i Przemka Mycana, którego nie mieliśmy na boisku. Trener był zadowolony z grania, ale na dobry wynik to się już nie przełożyło. Momentami to my dominowaliśmy. Nie ustrzegliśmy się błędów, które Ślęza wykorzystała.