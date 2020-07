– W grę wchodziła tylko Zielona Góra, nie było innej opcji – powiedział Łukasz Koszarek – koszykarz Stelmetu Enei BC Zielona Góra. 36-letni zawodnik był dziś gościem Radia Index. Koszarka pytaliśmy o kulisy jego negocjacji z zielonogórskim klubem.

Przypomnijmy, że kapitan drużyny dopiero przed dwoma dniami podpisał kontrakt na występy w Zielonej Górze w nadchodzących rozgrywkach. Stało się to podczas uroczystej gali podsumowującej miniony sezon w Warszawie. Koszarek stwierdził, że nie brał pod uwagę odejścia z Zielonej Góry:

Łukasza Koszarka zapytaliśmy również o to, czy rozważał inne oferty.

Nie interesowałem się innymi opcjami. Najważniejsze było to, abym tu został. Lubię tu miasto, dobrze mi się tu żyje. Lubię ten klub. Jakbym się obudził w nocy, to nie powiedziałbym od razu który to jest mój sezon. A to oznacza, że jestem długo.