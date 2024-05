Łukasz Garguła, były reprezentant Polski, były piłkarz Lechii był dziś gościem „Piłkarskiej Zielonej Góry”. Obecnie piłkarz gra w zielonogórskiej klasie okręgowej i reprezentuje barwy Zorzy Ochla i walcząc ze swoim klubem o awans do czwartej ligi.

Zorza obecnie jest trzecia w tabeli. Do miejsca dającego awans traci dwa punkty. Czy powalczy o awans?

Jak najbardziej. Po to się gra w piłkę, żeby wygrywać. Jesteśmy na trzecim miejscu. Wychodzimy, żeby powalczyć i zobaczymy, co na to da na koniec sezonu. Potrzymamy kibiców w niepewności jeszcze trochę.