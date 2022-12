Mrozy sprzyjają uprawianiu sportów zimowych. W miarę możliwości w mieście uruchomiano lodowisko, które przyciągało na swą taflę miłośników jazdy na łyżwach, która była także jednym z ulubionych sportów przedwojennych mieszkańców miasta. Jak jednak wyglądało najpopularniejsze lodowisko?

Zimy na początku XX wieku były zdecydowanie bardziej mroźne i śnieżne niż te obecnie. Siarczysty mróz potrafił paraliżować miasto w taki sposób, że zamarzały nawet miejskie wodociągi, a padający śnieg tworzył zaspy o wysokości trzech metrów. Nie przeszkadzało to jednak grünberczykom aktywnie spędzać swój czas. Tym bardziej, że terenów do tego w mieście było bardzo dużo.

Wbrew pozorom i patrząc na dzisiejsze miasto, Grünberg mógł się poszczycić kilkoma zbiornikami wodnymi i basenami, które bardzo szybko potrafiły zamarznąć. Jednym z najbardziej popularnych lodowisk w mieście było to zlokalizowane przy dawnej restauracji Gesundbrunnen przy dzisiejszej ul. Źródlanej. Na tyłach budynku znajdował się Gęśnik (który zresztą istnieje do dzisiaj), który zimą dodatkowo był spiętrzany,a następnie tamowany. Ze względu na jego nieuregulowanie w ten sposób w zimowe dni robiono rozlewisko, które pod wpływem temperatury zamarzało tworząc jedno z największych lodowisk w mieście. Jak widać na przedwojennych kartkach pocztowych mieszkańcy ochoczo z tej naturalnej atrakcji korzystali. Kiedy restauracja przestała istnieć i zamieniono je w uzdrowisko, nie przeszkadzało to mieszkańcom w dalszym ciągu przychodzić w to miejsce, gdzie dalej tworzono lodowisko. Tradycja ślizgania się na łyżwach w tym miejscu upadła dopiero po wojnie.

Obecnie miejsce, gdzie niegdyś było miejsce stworzone do jazdy na lodzie diametralnie się zmieniło. Budynek dawnej restauracji przestał istnieć. Rzeczka została uregulowana, a brzegi nadsypane ziemią nie pozwalając na jej rozlewanie. W miejscu lodowiska dziś jest teren rekreacyjny i trasa spacerowa.

Tekst:

dr Grzegorz Biszczanik – historyk, filokartysta, znawca dziejów Zielonej Góry