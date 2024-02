Dobre informacje dla pasażerów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze.

Autobusy MZK wjadą na kolejne ulice. Tym razem wybór padł na Osiedlową i Chmielną na osiedlu Braniborskim. Linia numer 6 obsługuje to osiedle, ale do tej pory nie wjeżdżała w okolice wspomnianych ulic. Teraz się to zmieni.

Powstać mają trzy przystanki, dwa przy ulicy Osiedlowej i jeden przy Chmielnej. Nowe pojazdy marki ARP PILEA to autobusy dziewięciometrowe. Mają przyjechać w ciągu najbliższych kilku tygodni.