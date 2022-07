Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej oficjalnie zakończyła sezon artystyczny 2 lipca, ale już po przerwie urlopowej odbędą się kolejne koncerty. Zanim jednak nowy sezon – przez całe wakacje będzie można posłuchać artystów oraz różnych utworów m.in. w Zatoniu czy na Placu Powstańców Wielkopolskich.

O planach wakacyjnych opowiada dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej – Rafał Kłoczko:

Przez cały rok zdobyliśmy tak wielu partnerów, że przejeżdżają do nas zespoły czy artyści, którzy na przykład już grali w tym sezonie i się szczególnie publiczności podobali. Stąd co sobotę gramy w Zatoniu przy pałacu od 21:00 do 22:00. Są to koncerty kameralne – będzie i kwartet smyczkowy, i zespół akordeonowy, i piosenka rozrywkowa, i zespół bigbandowy, czy zespół muzyki dawnej. No i tak samo przed filharmonią – kilka razy wystąpi orkiestra symfoniczna, wystąpią zespoły naszych muzyków, ale i zespoły gościnne. I to, co szczególnie interesujące – to 17 lipca Muzyczne raczkowanie przed Filharmonią Zielonogórską, czyli projekt, który spotkał się z tak dużym zainteresowaniem, że stwierdziliśmy, że trzeba też wyjść na zewnątrz i dać szansę jeszcze większej ilości osób spróbować z dziećmi popracować, pouczyć się, jak rozwijać się artystycznie.