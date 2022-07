Trzecioligowiec zagra z pierwszoligowcem! Lechia poznała rywala w I rundzie Fortuna Pucharu Polski. Do Zielonej Góry przyjedzie Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Rywal to pierwszoligowiec, który po raz ostatniej w ekstraklasie grał w sezonie 2020/21. W poprzednim sezonie na zapleczu elity uplasował się na dziewiątym miejscu. O przeciwniku mówi Michał Sucharek, II trener Lechii.

Uznana firma, jaką jest Podbeskidzie przyjedzie do Zielonej Góry. Będziemy mieli okazję do sprawdzenia się z solidnym pierwszoligowcem. Marzenia może były troszeczkę większe, ale cieszymy się, bo los dał nam Podbeskidzie. Przygotujemy się najlepiej, jak będziemy potrafili. To jest tylko jeden mecz i na pewno będziemy chcieli awansować.