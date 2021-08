To nie było spektakularne losowanie dla Lechii Zielona Góra. Nasz trzecioligowiec poznał swojego przeciwnika w Pucharze Polski na szczeblu centralnym. W 1/32 rywalem podopiecznych Andrzeja Sawickiego będą Orlęta-Spomlek Radzyń Podlaski.

Zielonogórzan czekać będzie więc ponad 500-kilometrowa wyprawa na drugi koniec kraju. Rywal to także trzecioligowiec. Orlęta rywalizują w grupie IV. Poprzedni sezon zakończyły na 15. miejscu w 21-zespołowej lidze.

Marzenia mieliśmy całkowicie inne, a tu się okazało, że musimy jechać na drugi koniec Polski. Pewnie, mówiąc całkowicie poważnie, nie będzie to łatwe logistycznie, przecież część naszych zawodników normalnie pracuje. Kompletnie nieznajomy rywal. Jedno jest pewne, jeśli wygrał wojewódzki puchar, to jest solidną ekipą. Nie będzie łatwo sportowo, a i marketingowo nie jest to wielka atrakcja.