TEMAR - Kompleks Wypoczynkowy w Dąbiu wraz z XONI On Air zapraszają na plażę 4 lipca od godziny 18:00 na podcast z muzyką klubową! Razem postaramy się chwycić i zatrzymać to, co ulotne. Muzyka niesie ze sobą emocje, które pozwalają oczyścić nasze serca, duszę i umysły. To dzięki niej zapominamy o sprawach życia codziennego i całkowicie oddajemy się jej brzmieniom i dźwiękom. Tym razem w Dąbiu zaprezentujemy spektakl, nie tylko muzyczny. Dołącz do Nas 12 czerwca podczas podcastu XONI On Air i c...