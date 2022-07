Dobiega końca pierwszy miesiąc wakacji i pierwszy miesiąc Lata Muz Wszelakich. Pogoda dopisuje i wiele imprez plenerowych odbywa się zgodnie z planem.

Jak choćby te na placu przed Filharmonią Zielonogórską. A tam z recitalami występują aktorzy i porywają zielonogórzan, nawet do tańca. W cyklu „w Zielone(j) gramy” zaśpiewali już m.in. Maria Niklińska i Rafał Szatan. Jutro wystąpi Magdalena Kumorek. Mówi Marta Blonkowska, z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.

To będzie hit. Tak mi się wydaje. Ona zapowiada ten swój koncert jako koncert przebojów. 75 minut i 80 utworów. Będzie to historia oparta o bardzo różną polską muzykę. W wykonaniu Magdy na pewno będzie to niesamowite. Najbardziej zastanawia mnie ta ilość.