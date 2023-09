Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze przygotowany do Winobrania. Spółka jest odpowiedzialna za utrzymanie porządku w mieście i nie inaczej będzie podczas Dni Zielonej Góry. Święto miasta jeszcze się nie rozpoczęło, ale ZGK już pracuje.

Tak twierdzi Krzysztof Sikora, prezes ZGK, gość „Rozmowy na 96 FM”.

Już jakiś czas temu prace ruszyły z kopyta. My do Winobrania przygotowujemy się od wakacji. W trakcie Winobrania to jest praca 24 godziny na dobę “na zapleczu”. 90 pracowników będzie w to zaangażowanych.

Jeszcze przed Winobraniem spółka zwraca uwagę na czystość i porządek poprzez intensywniejsze koszenie oraz flagowanie miasta. To także jest zadanie ZGK. Do tego tzw. witacze, czyli beczki winobraniowe. One już są. A podczas samego Winiobrania? – Podobnie jak w ubiegłym roku będziemy mieli bardzo dużo pracy – mówił Sikora.

Przeanalizowaliśmy zeszły rok, to jest 240 ton odpadów wywiezionych. Rozstawiamy ok. 270 pojemników na dodatkowe odpady na Winobranie. Namawiamy również mieszkańców do segregacji.

