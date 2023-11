Zieloną Górę czeka rewolucja, jeśli chodzi o przetwarzanie odpadów. Na ukończeniu są już prace związane z projektem budowy hali mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów. Gotowa jest już analiza finansowa, wydane zostały także decyzje środowiskowa i lokalizacji celu publicznego.

O szczegółach na antenie Radia Index mówił prezes ZGK, Krzysztof Sikora.

Dzięki tej hali nie będziemy składować odpadów pod chmurką. Zniknie hałda. Do tego dążę, żeby w profesjonalnej hali przetwarzać odpady, które być może posłużą do energetycznego wykorzystania. I termicznego. A z części bio być może powstanie produkt do odbioru przez mieszkańców, na ich cele.