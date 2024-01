Mianem restrukturyzacji określił działania mające na celu uratować koszykarski Zastal Sławomir Kotylak. Radny miejski z ramienia Platformy Obywatelskiej jest zaangażowany ze strony urzędu marszałkowskiego w prace, które mają pomóc klubowi ujrzeć światełko w tunelu. Mowa o ratunku zarówno sportowym, jak i przede wszystkim finansowym.

Kotylak mówił w Radiu Index, jak ma wyglądać najbliższa przyszłość pięciokrotnego mistrza Polski. Po pierwsze spłacenie należności, przez które Zastal nie może kontraktować zawodników spoza polskiej ligi.

Cieszę się tutaj bardzo, ponieważ wspólnymi siłami udało nam się uzyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych, nie od samorządów. Nie wiem czy ci przedsiębiorcy sobie życzą, by ich wymieniać, ale są tacy, którzy od prośby, do realizacji bardzo szybko podjęli działania. Trwają już ostateczne kwestie związane z podpisaniem umów i przelewem środków m.in. do FIBA, aby jak najszybciej zdjąć te “bany”. Aby trener Dedek mógł wzmocnić klub, bo wszyscy wiedzą, że drużyna nie jest w chwili obecnej funkcjonować na poziomie ekstraklasy i groziłby nam spadek.