Czy możliwy jest kompromis między Elżbietą Polak, marszałek województwa lubuskiego, a prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim. Konflikt trwa od długiego czasu, końca chyba nie widać. Spór już jest nie tylko merytoryczny, co personalny.

O opinię zapytaliśmy lubuską parlamentarzystę, dr Anitę Kucharską Dziedzic. – Obie strony musza się dogadać, wymaga tego interes mieszkańców regionu – uważa pani poseł.

Ja mam ciągle nadzieję, że jest możliwy kompromis lidera województwa z liderem miasta. Ciągle mam nadzieję, że to konflikt rytualny, aby zaznaczyć swoje terytorium. To do niczego nie prowadzi. Wolałabym, aby dyskusje toczyły się wokół tego, jak wzmocnić lokalne firmy.