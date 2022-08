Wakacje to czas wyjazdów, odpoczynku i dobrej zabawy. Jednak lato wiąże się także ze zmienną pogodą. Według prognoz do Zielonej Góry ponownie zawitają upały, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie.

Osoby o obniżonej odporności oraz z problemami układu krążenia są szczególnie narażone podczas upałów. O to, jak temperatury wpływają na nasz stan zdrowia, zapytaliśmy biometeorologa Jakuba Szmyda z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Przykład upału, silnego upału, kiedy temperatura, można powiedzieć, zbliża się do 40°C, kiedy jesteśmy już jakby wyżej niż temperatura naszego ciała, no to stwarza to silne zagrożenie dla naszego nie tylko samopoczucia, ale również zdrowia. W naszym organizmie przez cały czas wytwarzane jest ciepło – po prostu oddychamy, mrugamy oczami, inne procesy zachodzą wewnątrz ciała i wytwarzane jest ciepło. My tego ciepła musimy się jakby pozbywać, gdzieś wyrzucając go na zewnątrz. Jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura naszego ciała, no to dochodzi do kumulowania się tego ciepła wewnątrz organizmu.