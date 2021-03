Zielona Góra ma nową mieszkankę. Na imię jej Zielbrusia. A adresem jej zameldowania będzie fontanna przy galerii BWA. Okazuje się, że jest to dopiero druga przedstawicielka płci pięknej w bachusikowej rodzinie.

Druga dama wśród bachusików, w przeciwieństwie do swych braci, wyróżnia się smukłą i wysoką sylwetką. Oprócz idealnej figury, charakterystyczna jest także jej fryzura, czyli warkocz aż do ziemi.