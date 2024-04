Janusz Kubicki idzie do drugiej tury wyborów z nowymi szefowymi sztabu. A są nimi Lena Pilonis i Aleksandra Majsnerowska. Obie panie kandydowały do rady miasta, żadnej jednak do ratusza wejść się nie udało. Teraz stały się doradczyniami prezydenta Zielonej Góry na kilka najbliższych dni kampanii.

Chcemy pokazać prezydentowi jak ma wyglądać nasze miasto – mówi Pilonis. Choć nie ukrywa, że dopóki nie poznała Kubickiego bliżej, w dużej mierze opierała się na fali opinii jego przeciwników.

Kontakt z nim sprawił, że ja zmieniłam zdanie. Czy tez wyrobiłam sobie własną opinię. Wspólnie z dziewczynami uważamy, że jeżeli wyszedł na ulicę, po naszej prośbie, to jest ok. Może trzeba było kopnąć go w tyłek. Będziemy go pilnowały.

Pilonis podkreśla, że czas na zmiany nie musi oznaczać zmian w fotelu prezydenta. Wystarczą zmiany w podejściu Kubickiego do mieszkańców.

Wspólnie z dziewczynami jesteśmy pewne, że te zmiany można dokonać. To jest nasz prezydent, chcemy żeby został. Ale prezydent musi się zmienić, otworzyć na innych.

Druga tura wyborów 21 kwietnia. Janusz Kubicki zmierzy się z Marcinem Pabierowski.