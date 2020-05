Czy i – przede wszystkim – kiedy zostaną przywrócone dotychczasowe kursy MZK? Między innymi z takim pytaniem zwrócili się do nas słuchacze Radia Index.

Przypomnijmy, że w dobie pandemii koronawirusa Miejski Zakład Komunikacji ograniczył kursy miejskich autobusów. Część z nich kursuje według weekendowych rozkładów jazdy. Czy ta sytuacja ulegnie zmianie? Zapytaliśmy o to Janusza Kubickiego. Prezydent Zielonej Góry w programie „Miejski Alert” przyznał, że miasto stopniowo chce zwiększać kursowanie poszczególnych linii.

Jeśli ktoś mówi, że jakieś miasto zwiększyło znacząco kursy, to ja wiem, że to niemożliwe. My minimalnie zwiększamy kursy w tych godzinach, w których jest to niezbędne.