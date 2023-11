Pierwszy śnieg w tym sezonie zimowym pojawił się wczoraj w Zielonej Górze, a dziś na Górce Tatrzańskiej pojawił się… ciężki sprzęt.

Chodzi o wyrównanie stoku tak, aby w przypadku kolejnego śniegu można było bezpieczne zjeżdżać na sankach. O „liftingu Tatrzańskiej” mówił w audycji Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki.

Prace potrwają jeszcze kilka dni. Czy w przyszłości mógłby tam pojawić się kompleks zimowy z prawdziwego zdarzenia? Prezydent nie ukrywa, że na razie pozostaje to w sferze planów.

To nie jest ten moment, by o tym mówić. Wolę mówić o rzeczach, które będziemy robić. W budżecie nie ma na to środków, choć marzy mi się igelit, wieża widokowa, zoo, a nie minizoo. Byśmy mieli atrakcje aż do Ochli, gdzie są już kolejne atrakcje.