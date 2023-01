Spełnił swoje marzenie i poszedł w kamasze. Zielonogórski radny miejski Rafał Kasza trafił do jednostki wojskowej. W tej chwili służy na poligonie w Wędrzynie.

Skąd pomysł, aby trafić do wojska? Radny od lat pokazuje, że nie jest mu obcy wysiłek fizyczny i codzienne treningi.

Kasza podkreśla, że marzenie o tym, by trafić do wojska mogło się ziścić dopiero od niedawna. Jako osoba piastująca mandat radnego nie mógł trafić do wojska. – Teraz to się jednak zmieniło, bo zmieniła się ustawa o służbie wojskowej – dodaje radny.

Kasza przysięgę wojskową złoży 11 lutego, a później, jak dodaje, będzie się starał o to, by zostać żołnierzem zawodowym.