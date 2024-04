Ostatnia prosta kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych debaty kandydatów nie przynosi, ale spotkania z mieszkańcami zarówno Janusza Kubickiego, jak i Marcina Pabierowskiego już tak. I to w różnych formach.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w środowe popołudnie spotkał się z grupą zielonogórzan na deptaku. Urzędujący prezydent wybrał przestrzeń internetową i ponad godzinny czat z mieszkańcami w mediach społecznościowych. Kubicki na swoim profilu na Facebooku odpowiadał na pytania zadawane w komentarzach.

Budowa boiska na Łężycy stoi, kiedy w końcu to ruszy? Jest konkurs ministerstwa sportu na budowę boisk osiedlowych. Mam nadzieję, że ten konkurs się skończy i uda nam się pozyskać środki. Chcielibyśmy to wybudować. Myślę, że ten kompleks powstanie.

Pytania dotyczyły też m.in. utylizacji odpadów po pożarze w Przylepie. – 99 proc. już usunięto – zaznaczył włodarz Zielonej Góry.

Mam nadzieję, że ten lub przyszły tydzień to czas, kiedy wszystko zostanie wywiezione. O tym wiedzieli wszyscy, ale zawsze każdy odmawiał pomocy. Teraz wszyscy mówią, że to moja wina. Ja już się w pierś uderzyłem. Zabrakło trzech miesięcy, bo wniosek leżał złożony. Słowa dotrzymam, doprowadzę ten temat do końca.