To już ostatnia prosta kampanii przed wyborami samorządowymi. Do urn pójdziemy w niedzielę, 7 kwietnia. O głosy mieszkańców w wyścigu o fotel włodarza miasta walczy w sumie pięciu kandydatów, w tym urzędujący prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

W programie Prezydent na 96 FM jego zastępca Krzysztof Kaliszuk zapytany był o ocenę dotychczasowych poczynań kandydatów.

Na pewno nie będę obiektywny, bo pracuję przy prezydencie Januszu Kubickim czwartą kadencję, ale z tego co słyszę od kandydatów, to powielają to, co prezydent Kubicki wcześniej zgłaszał.