Na zielonogórskim deptaku powstała strefa zabaw dla dzieci. Swoją lokalizację znalazła ona tuż obok ratusza. A znaleźć w niej można kilka urządzeń zabawowych. Zamiast jednak na monety, działają one na bezpłatne żetony. Otrzymać je można w lokalach gastronomicznych, które także znajdują się na zielonogórskim deptaku.

Żeby dostać żetony wystarczy pójść do jednej z kawiarni lub restauracji. Są one bonusem do złożonego zamówienia.

Pomysł trafny, bo dzięki strefie zabaw gastronomom wzrasta liczba klientów. Dzieciom natomiast przybywa endorfin. Naszymi ekspertami od zabawowych automatów byli Piotruś, Zosia i Małgosia. Bo kto inny zna się lepiej na zabawie, jak nie kilkuletnie dzieci. Ale nie tylko im uśmiechy nie schodziły z twarzy. Strefa zabaw przypadła do gustu także ich mamom. I babci.

Należy jednak pamiętać o kilku zasadach. Jedną z nich jest reguła, że dzieci do lat 12 mogą się bawić w strefie zabaw tylko pod okiem dorosłego opiekuna. Cały regulamin, obowiązujący w strefie, znajdziecie tuż obok wejścia do niej. Dodajmy, że jest też już pomysł, żeby strefa była atrakcją całoroczną. Na okres jesienno – zimowy zabawki miałyby trafić do holu CRS-u przy Sulechowskiej.