Restauratorzy, właściciele barów i kawiarni liczą straty i protestują. Oczekują pomocy finansowej rządu. Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej zobowiązały przedsiębiorców z branży gastronomicznej do utrzymania zatrudnienia. W obliczu dalszych ograniczeń i nakazów jest to jednak trudne.

– Nie jesteśmy w stanie zarobkować i zapewnić naszym pracownikom tego, do czego się zobowiązaliśmy – przyznaje restaurator Marcin Polakiewicz.

Nasze biznesy gastronomiczne, restauracyjne to nie są wielkie korporacje. Większość to małe firmy rodzinne, które powstały w pocie czoła, z wyrzeczeń – nie tylko naszych, ale również naszych pracowników. Zakładamy nawet taką sytuację, że jeżeli będziemy musieli zamknąć restauracje, będziemy chcieli wrócić do gry, przetrwać zimę. Dlatego liczymy na posunięcia rządowe, które z jednej strony wprowadzają obostrzenia (może i nas zamkną), z drugiej strony zapewnią nam możliwość przetrwania. Nam chodzi o to, abyśmy mieli pieniądze, żeby zapłacić naszym pracownikom, zapłacić czynsze, leasingi, ZUS-y.