Jak już Was informowaliśmy – Janusz Kubicki żegna się z urzędem prezydenta miasta. W walce o reelekcje nie pomogło przewartościowanie programu wyborczego i dialog z mieszkańcami, do którego włodarza Zielonej Góry zmotywowały kobiety. Te same, które startowały do rady miasta z list Kubickiego.

Lena Pilonis, jedna z działaczek sztabu, pomimo przegranej jest dumna z prezydenta miasta, że powrócił do dialogu.

Tylko tego wcześniej zabrakło. Szczegółów, dialogu, konfrontacji. Pewnie za późno.

Za późno nie jest jednak na zmiany w sobie – dodaje Pilonis.

Dobrze mu zrobiło wyjście na ulice. Obserwowałyśmy fantastyczne rozmowy, to mu na pewno da poczucie, że był dobrym prezydentem. To była ogólnie kampania społeczna.

Janusz Kubicki ustępuje z urzędu prezydenta miasta po 18 latach.