Jak co roku, 6 grudnia rozpoczął się finał akcji Falubazowe Mikołajki. W środę Jarosław Hampel, Piotr Protasiewicz, w asyście m.in. Motomyszy odwiedzili pacjentów Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

– Takie akcje są bardzo ważne – mówi żużlowiec wracający do drużyny Falubazu.

To na pewno bardzo ciekawa i fajna, miła inicjatywa. Rozdamy upominki dla najmłodszych naszych kibiców. Wszyscy będziemy mieli z tego dużo radości. Fajnie, że mamy okazję z tymi najmłodszymi się spotkać. W roli Mikołaja czuję się dobrze, nie raz już w niej występowałem.

Od lat w akcje zaangażowany osobiście jest Piotr Protasiewicz. Przy okazji otrzymuje wiele pytań od małych kibiców.

Różne są pytania, różny zakres. Czasami bardzo śmieszne, wesołe, czasami bardzo trafne, zakres tych pytań jest bardzo szeroki.

W tym roku przypada jubileuszowa, 15. edycja Falubazowych Mikołajek. – Prezenty będziemy rozdawać aż do świąt – mówił Michał Kociński z zielonogórskiego klubu, którego pytamy też o to, co znajduje się w paczkach?

Przede wszystkim słodycze, ale także gadżet Falubazowy. Tu mamy zimowe czapki, ale z okazji 15. edycji akcji także voucher, który potem będzie można wymienić na bilet, na mecz w sezonie 2024.

W planie klubu są także odwiedziny m.in. w innych lubuskich szpitalach, placówkach opiekuńczych i domach dziecka. W sumie Falubaz przygotował ok. 2 tys. paczek.