Na jakim etapie są w tej chwili działania, jeśli chodzi o uporządkowanie pogorzeliska w Przylepie? Przypomnijmy, 22 lipca w jednej z hal przy ulicy Zakładowej wybuchł pożar znajdujących się tam beczek z chemikaliami. Akcja gaśnicza zakończyła się dzień później po godzinie 20, choć strażacy i inne służby bezpieczeństwa nadal tam pracują.

Jakie działania są w tej chwili prowadzane? Co dziś wiadomo? Zapytaliśmy o to Janusza Kubickiego podczas audycji „Prezydent na 96 FM”.

Do dziś na samym dole są beczki, które wykazują bardzo wysoką temperaturę. Strażacy to monitorują, zalewają je wodą. Tam się nie da wejść, strażacy sprawdzają to kamerami termowizyjnymi.