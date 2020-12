– To był rok zdominowany przez pandemię koronawirusa – mówił dziś Janusz Kubicki. Włodarz miasta był gościem programu „Prezydent na 96 FM” i podsumował wydarzenia mijającego 2020 roku.

Jakie były plusy i minusy? O to pytaliśmy Janusza Kubickiego.

Cieszę się, że Zielona Góra przeszła w miarę bezboleśnie ten kryzys. Nie mamy dużych problemów. Cieszę się, że inwestycje udało się doprowadzić do końca. Istotne jest to, że nie było takiego zatrzymania.

Prezydenta Janusza Kubickiego zapytaliśmy również o to, czy powtórzyłby swoje sformułowania o „koronaściemie” sprzed kilku miesięcy, a także o to, co – jego zdaniem – jest największym minusem mijającego roku.

Powtórzyłbym to. Politykom nie zależy na tym, by rozwiązać ten problem. Często na bazie tego wirusa uprawiamy politykę. Żałuję, że politycznie potrafią usiąść do jednego stołu i rozwiązać problem.

Program „Prezydent na 96 FM” w każdą środę o godzinie 12.30.