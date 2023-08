Bezpartyjni Samorządowcy mają wiele zarzutów do zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość pytań referendalnych. Bezpartyjni uważają, że zamiast skupić się na demokratycznych inicjatywach, PiS chce przedstawić swój program wyborczy. I co gorsza – referendum staje się powodem do narastającego konfliktu pomiędzy PiS, a PO.

Zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość pytania dotyczą wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podniesienia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi oraz przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Według Bezpartyjnych – dbając o dobro Polaków – pytania referendalne powinny dotyczyć zupełnie innych kwestii.

Bezpłatne obiady w szkołach, bezpłatna komunikacja, zerowy PIT. To są odważne postulaty, Polacy powinni mieć prawo wypowiedzieć się właśnie na takie tematy.

Mówił Jakub Szczepański, wiceszef Bezpartyjnych Samorządowców w Zielonej Górze. Przypomnijmy – referendum ma się odbyć się razem z jesiennymi wyborami do parlamentu, czyli 15 października.