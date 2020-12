Dwa medale przywiózł z mistrzostw Polski seniorów i młodzieżowców w Olsztynie Jakub Skierka. Pływak TP Zielona Góra w rywalizacji na 25-metrowym basenie sięgnął po srebrny i brązowy medal.

W swojej koronnej konkurencji, 200 metrów stylem grzbietowym przegrał tylko z Radosławem Kawęcki o 0,23 s. Uzyskany czas 1.49.09 s jest czwartym w tym roku rezultatem w Europie oraz wypełnieniem minimum na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Budapeszcie.

Radek był dwa tory dalej. Na początku go nie widziałem. Pierwsze 100 metrów nie widziałem co się dzieje, poza tym, że jestem z przodu. Na 125 metrze spojrzałem, że Radek jest obok mnie. On mnie wtedy też zauważył, bo gwałtownie przyspieszył. Ja zostawiłem sobie trochę sił na koniec i chyba troszkę za późno zacząłem finiszować. Jestem zadowolony z uzyskanego minimum.