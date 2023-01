Jakie plany na ten rok ma Lubuskie Trójmiasto? Stowarzyszenie zrzeszające głównie Zieloną Górę, Nowa Sól, Sulechów pracuje nad strategią pozyskiwania środków finansowych w ramach ZIT-ów.

Jeśli chodzi o obszary inwestycyjne, dziś najważniejsza jest dla Lubuskiego Trójmiasta Kolej Aglomeracyjna. Mówi prezes stowarzyszenia Edward Fedko.

Niektórym wydaje się, ze jest to wizjonerstwo. Wielu osobom wydawało się, że obwodnice: południowa i zachodnia nie są do realizacji. Szybka Kolej Aglomeracyjna to bardzo poważne wyzwanie i kapitałochłonne i musi być poparte pracami strategicznymi. To nam zajmuje czas.