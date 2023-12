Awans zielonogórskich żużlowców do PGE Ekstraligi, wizyta piłkarzy Legii Warszawa w Zielonej Górze, walka o byt koszykarzy Zastalu – to naszym zdaniem najważniejsze wydarzenia związane z zielonogórskim sportem w mijającym roku. Zapraszamy na nasze sportowe kalendarium 2023 roku.

STYCZEŃ

Kibice sportu w naszym mieście zastanawiali się, czy ćwierćfinałowy mecz piłkarskiego Pucharu Polski pomiędzy zielonogórską Lechią a warszawską Legią będzie mogło obejrzeć pięć tysięcy osób. “Walka” o to, by mecz mógł mieć status imprezy masowej ostatecznie został uwieńczony sukcesem, choć do samego końca trwały ustalenia odpowiednich służb w tej sprawie.

LUTY

Początek roku to także podsumowanie wydarzeń minionego sezonu. Przedstawiciel sportów walki, Rafał Gąszczak, okazał się najlepszy w plebiscycie na najlepszych sportowców Zielonej Góry. Gąszczak wyprzedził panie – Natalię Kochańską z Gwardii Zielona Góra oraz Natalię Dominiak i Oktawię Nowacką z ZKS-u Drzonków.

Wydarzeniem numer jeden był jednak wspomniany mecz ćwierćfinału Pucharu Polski między Lechią a Legią. Sensacji nie było. “Stołeczni” wygrali w Zielonej Górze 3:0, ale dla Lechii pucharowe występy były niesamowitą przygodą…

MARZEC

Po emocjach piłkarskich kibice zielonogórskiego sportu oczekiwali warkotu motocykli. Żużlowcy Falubazu po nieudanej próbie awansu do elity w 2022 roku postawili spróbować jeszcze raz. Zmontowano świetny skład, który miał być postrachem dla wszystkich pierwszoligowych drużyn. I jak się okazało, był!

Zanim nastąpiła inauguracja sezonu, pod koniec marca odbył się turniej pożegnalny Piotra Protasiewicza. Aż się nie chciało wierzyć, że “Pepe” już się nie będzie ścigał. Pan Piotr zamienił motocykl żużlowy na dyrektorski fotel i…spisuje się na nim wręcz wyśmienicie.

KWIECIEŃ

Żużlowcy Falubazu zaczęli sezon od dwóch wyjazdowych meczów (wygrane w Rybniku i Gdańsku), a przed własną publicznością zaprezentowali się dopiero w trzeciej kolejce. Od razu trafili na Polonię Bydgoszcz, o której mówiło, się, że będzie głównym rywalem zielonogórzan w walce o PGE Ekstraligi. Zielonogórscy żużlowcy nie zawiedli, wygrali 50:40 i potwierdzili, że są faworytami do awansu.

Nienajlepsze humory zapanowały za to w ekipie Zastalu. Zielonogórscy koszykarze do samego końca rundy zasadniczej walczyli o awans do play-offów i czołową ósemkę. Przegrana w przedostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław 67:85 praktycznie przekreśliła te nadzieje. W ostatniej serii zastalowcy ulegli w Warszawie Legii i zakończyli zmagania w elicie na dziewiątym miejscu.

MAJ

W maju żużlowcy Falubazu kontynuowali zwycięską passę, koszykarze Zastalu przedwcześnie zakończyli sezon i mogli tylko obserwować rywali w walce o medale. Sezon zakończyli także szczypiorniści AZS-u Zielona Góra. Podopieczni Ireneusza Łuczaka uplasowali się na dziewiątym miejscu, choć oczekiwania były znacznie wyższe.

CZERWIEC

Sezon zakończyli także piłkarze Lechii, ostatecznie na dziewiątym miejscu. Końcówka sezonu to już gra “na oparach”. Posłuchajcie zresztą sami…

Żużlowcy Falubazu kroczyli tymczasem od zwycięstwa do zwycięstwa. Niezwykłą dramaturgię miał mecz w Bydgoszczy z Polonią. Zielonogórzanie, chociaż przegrywali już 26:34, wygrali ostatecznie 47:43. Nie było mocnych na zielonogórzan!

LIPIEC

W lipcu doszło do zmiany na stanowisku trenera koszykarzy Zastalu. Olivera Vidina zastąpił David Dedek.

Wielki sukces odniosła z kolei przedstawicielka strzelectwa Natalia Kochańska. Zawodniczka Gwardii Zielona Góra wywalczyła srebrny i brązowy medal Igrzysk Europejskich w Paryżu zdobywając kwalifikację olimpijską.

SIERPIEŃ

Na żużlowców Falubazu nie było mocnych. Sezon zasadniczy zakończyli z kompletem zwycięstw i do play-offów przystępowali jako zdecydowani faworyci do awansu. Kto miał zagrozić Falubazowi?

Koszykarze Zastalu tymczasem szykowali się do nowego sezonu. Drużyna została zmieniona prawie w stu procentach i mocno odmłodzona. Kibice byli świadkami jednej bomby transferowej. Do Zastalu powrócił Amerykanin z polskim paszportem – Geoffrey Groselle.

WRZESIEŃ

Z Grosellem w składzie Zastal nie ma łatwo w Orlen Basket Lidze, szczególnie że sporo meczów w pierwszej rundzie zielonogórzanie rozgrywali na wyjeździe. We własnej hali zastalowcy kilkukrotnie pokazali się z dobrej strony. Pierwszą wygraną w hali CRS-u zanotowali w meczu Ligi Północnoeuropejskiej. Przeciwko litewskiemu BC Šiauliai podopieczni Davida Dedka zagrali rewelacyjnie wygrywając 109:83.

Nowy sezon rozpoczęli także piłkarze ręczni Olimpu AZS Zielona Góra. Co ciekawe, w drużynie zabrakło Cypriana Kociszewskiego, który po 17 latach pożegnał się z AZS-em i przeszedł do lokalnego rywala – Zewu Świebodzin.

Do bram PGE Ekstraligi zapukali także żużlowcy Enei Falubazu wygrywając w Rybniku pierwsze finałowe spotkanie przeciwko ekipie ROW-u 50:40. Rewanż w Zielonej Górze wydawał się być formalnością.

PAŹDZIERNIK

Rewanż w Zielonej Górze zgromadził komplet publiczności. Żużlowcy nie zawiedli i po dwuletniej przerwie powrócili do elity.

LISTOPAD

W listopadzie wrócił temat finansowania zielonogórskiej koszykówki. Zadłużony klub stanął pod ścianą. Z pomocą przyszła firma Stelmet, dzięki której możliwe było spłacenie bieżących zaległości wobec koszykarzy. W życie wprowadzany został plan naprawczy. Do spółki mają wejść Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski. Proces wciąż trwa, mimo sporów i wydaje się, że na początku roku wszystko powinno mieć swój szczęśliwy finał.

Historyczny sukces odnieśli także przedstawiciele sportów walki. Rafał Gąszczak z Akademii Sportów Walki Knockout i Kinga Szlachcic z SKF Boksing zostali mistrzami świata w kickboxingu! Impreza odbywała się w portugalskiej Albufeirze. Gąszczak osiągnął historyczny sukces. W ciągu czterech lat zdobył złoty medal już po raz trzeci. Szlachcic złoto zdobyła po raz pierwszy.

GRUDZIEŃ:

Końcówka roku to upublicznienie transferów w zielonogórskim Falubazie. W zespole beniaminka pojawili się: Jarosław Hampel, Piotr Pawlicki oraz juniorzy: Oskar Hurysz i Krzysztof Sadurski.

Seniorzy pojawili się w Zielonej Górze, a my wykorzystaliśmy ten moment i porozmawialiśmy z nowymi żużlowcami Falubazu.

Jaki będzie w zielonogórskim sporcie nowy, 2024 rok?