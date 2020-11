W poniedziałek rozpoczął się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W obchody tygodnia odkrywania potencjału przedsiębiorcy wpisuje się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

OWES we współpracy z Radiem Index przygotował cykl audycji o charakterze poradnikowym dla początkujących przedsiębiorców. Gościem pierwszego programu była Monika Robaszyńska, animatorka ośrodka, która mówiła m.in. o tym, czy czas pandemii to dobry moment na otwieranie własnej działalności gospodarczej.

Tak naprawdę bardzo ciężko powiedzieć w tej, czy innej sytuacji, czy to jest dobry moment na biznes. Na pewno teraz jest trudniej. Jakkolwiek do nas przychodzą nowe grupy z nowymi pomysłami, to bierzemy pod uwagę obecną sytuację, która teraz jest, czyli analizujemy pomysł pod kątem obostrzeń. Warto zaznaczyć, że nowych pomysłów jest mniej.