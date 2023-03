W czerwcu planowane jest otwarcie parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni Zielonogórskiej. Mieszkańców, którzy zostawią tam swoje auta do centrum dowiozą mikrobusy. Na pokład sześciometrowego pojazdu elektrycznego wejdzie dziewiętnaście osób.

Na czym polega idea mikrobusów? To tłumaczył w Radiu Index Piotr Dubicki z Urzędu Miasta Zielona Góra.

Bilet parkingowy będzie upoważniał też do przejazdu mikrobusami. Mieszkańcy mówią, że wszędzie jest blisko, ale gdy spojrzymy na trasy wariantów, to widzimy, że to nie jest kilkaset metrów, tylko kilka kilometrów.

Jak powinna wyglądać trasa mikrobusa? O to magistrat pyta mieszkańców. Przygotowane zostały trzy warianty.

Jeśli chodzi o element wspólny, to jest oczywiście wyjazd spod Palmiarni, przed Kupiecką do Wieży Głodowej i powrót ulicą Drzewną przez magistrat. Różnica jest w dalszej części trasy. Mieszkańcy mogą zobaczyć sobie mapki.

Orientacyjny czas przejazdu z parkingu na deptak to pięć minut. Konsultacje potrwają do 19 marca. Link do nich znajdziecie TUTAJ. Mapki z wariantami przejazdu poniżej.