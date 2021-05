Dziś ostatni dzień na to, aby złożyć odwołanie w sprawie projektu w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Przypomnijmy, wpłynęło 68 wniosków, z których jak dotąd pozytywną weryfikację przeszło 26.

Głosowanie rozpocznie się 31 maja i potrwa do 13 czerwca. Po raz pierwszy głosować będzie można wyłącznie online, ale walka o głosy będzie toczyć się na różnych polach. Jak przekonać do swojego pomysłu mieszkańców? Mówi Agnieszka Opalińska z grupy Inicjatywnej 4 Żywioły z ulicy Chmielnej.

Budżet Obywatelski niestety jest walką, trzeba zdobywać głosy, trzeba zachęcać do swojego projektu. Jest to taka forma konsultacji, w której można zrealizować swoje marzenia. Wystarczy trochę konsekwencji i zapału oraz zarażenia mieszkańców swoją inicjatywą.

Na Chmielnej doskonale znają smak zwycięstwa w Budżecie Obywatelskim. Dlatego zgłosili już kolejny projekt. Tym razem jest to Park Leśnych Dzieci.

To taka kolejna inicjatywa na rodzinne spędzanie czasu. Będzie taki drewniany podest do ćwiczenia jogi, pilatesa. W tym czasie, kiedy mama będzie medytować, to dzieci będą bawić się na “balance parku”. Będzie też “tyrolka”, na której będzie można polatać między drzewami.