Na początku miesiąca ruszyła akcja „Miasto dla Gastro”. To forma wsparcia miejscowej branży gastronomicznej, która odnotowała straty z powodu epidemii koronawirusa, ale również zachęta dla mieszkańców, by skorzystali z oferty restauracji czy barów. Posiadacze kart ZGranej Rodziny mogą wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest bon do jednego z lokali.

W każdy czwartek w południe na stronie zgranarodzina.pl można zdobyć jeden z tysiąca voucherów do punktu gastronomicznego. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a nasza karta ZGranej Rodziny będzie zasilona kwotą do wykorzystania w wybranym lokalu.

W chwili obecnej z 5 tysięcy voucherów po 20 złotych, które przeznaczyliśmy, udało się zrealizować około 800, a u 2 tysięcy osób karty zostały o te 20 złotych powiększone. Jest to element, który na pewno dla zielonogórskiej gastronomii będzie takim wsparciem, które powinno być jej dane, ze względu na to, że przez czas pandemii nie mogła prowadzić swojej działalności. Paweł Maliszewski, trener TKKF-u

Akcja „Miasto dla Gastro” potrwa do wyczerpania puli 5 tysięcy voucherów. Partnerzy konkursu to 47 zielonogórskich punktów gastronomicznych.