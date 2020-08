„Botanika miejska” to cykl zajęć, podczas których dzieci i młodzież tworzą swoje wymarzone miejsce pełne roślinności. Warsztaty odbywają się w otoczeniu Lubuskiego Teatru. Specjalistki w dziedzinie ekologii miejskiej – Marta Węglińska i Patrycja Plich – pokazują, jak można połączyć naturę i krajobraz stworzony przez człowieka.

Prowadzące zajęcia zachęcają do rozwijania swojej wyobraźni przestrzennej, np. poprzez rysowanie map i planów.

Każdy warsztat jest zbudowany z serii zadań – takich na wyobraźnię, na percepcję danej przestrzeni. Trzeba wyjść do tej przestrzeni i samodzielnie coś zrobić. Każdy robi to trochę inaczej – nie sterujemy całą grupą, tylko dajemy im wolną przestrzeń do wolnej eksploracji. Cieszymy się też, że możemy realizować ten cykl w ciągu 5 dni, bo wtedy rzeczywiście można coś odkryć, coś wypracować i przekazać uczestnikom sporą ilość wiedzy.

Panie podkreślają, że dzieci, zachęcane do wyrażenia własnej opinii o ekologii w mieście, mają nieraz bardzo krytyczne podejście. Zauważyły np. problem zaśmiecania Placu Teatralnego.

Wydaje mi się, że to jest też znaczące, jeśli rzeczywiście dzieci to widzą, bo jest to zmiana pokoleniowa – ten moment, w którym rzeczywiście widzimy, że śmieci są problemem. Z drugiej strony, padły też propozycje, że fajnie, jeśli pojawiłby się w tym miejscu skatepark – ta przestrzeń dla dzieci niekoniecznie musi być tylko małym placem zabaw, ale może się też połączyć w jakąś większą całość. Parę osób zwróciło uwagę na ptaki, na to, że mogłyby się tutaj pojawić karmniki dla zwierząt albo nawet poidełka, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.