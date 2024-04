W jaki sposób dbać o seniorów w Zielonej Górze? Jak powinna być realizowana polityka senioralna w naszym mieście? O tym była mowa podczas sobotniej konferencji prasowej kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Zielonej Góry – Marcina Pabierowskiego oraz miejskich radnych i społeczników.

Pabierowski zadeklarował, że w Zielonej Górze chciałby doprowadzić do powstania centrum zdrowia dla seniorów.

Chcę postawić na to, by zrealizować placówkę 75+ To się da zrobić. Budżet miasta to półtora miliarda złotych. Dziwię się, że obecny włodarz miasta tego nie zrobił. Mówię o opiece długoterminowej, wytchnieniowej, geriatrii. Wybudujemy taką placówkę, bo są takie potrzeby.