Zielonogórscy policjanci powrócili do szkolnych murów. Jednak nie żeby się uczyć, a nauczać. Mundurowi spotykają się z uczniami i przypominają im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w drodze do szkoły.

Jak mówi podinsp. Małgorzata Barska, rzeczniczka zielonogórskich policjantów, bardzo ważna jest znajomość zasad ruchu drogowego. W tym właściwy sposób przechodzenia przez przejścia dla pieszych.

Chodzi o to, żeby dzieci wiedziały jak przechodzić przez ulicę, w których miejscach jest to dozwolone. Są to też zajęcia praktyczne. Mamy choćby specjalną matę z pasami i oznakowaniem drogi.