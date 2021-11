– Jak świętować, to z przytupem – mówi radny Andrzej Brachmański pytany o obchody przyszłorocznych jubileuszy w Zielonej Górze. Przypomnijmy, w przyszłym roku miasto będzie obchodzić 800-lecie powstania i 700-lecie uzyskania praw.

Radny miejski Zielonej Razem uważa, że mieszkańcy powinni mocno odczuć fakt, że 2022 rok jest wyjątkowy dla miasta.

Ja zawsze uważam, że jak świętować, to z przytupem. Imprezy powinny być dla ludzi. Biuro ds. obchodów przygotowuje dużo rzeczy intelektualnych, np. konferencje naukowe, książka. To są rzeczy, które można zrobić normalnie. Ja bym chciał takie imprezy, żebyśmy po nich poczuli, że to jest nasze miasto. Bez względu na nasze poglądy lub na to czy lubimy, czy nie lubimy prezydenta.