– 8 lat temu też miało nie być pieniędzy na świadczenia socjalne – mówił dziś w Rozmowie na 96 FM Jerzy Materna. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał na antenie Radia Index, że pomysły rządu przed kolejnymi wyborami są do zrealizowania.

Mowa o darmowych lekach, autostradach, a przede wszystkim podniesieniu świadczenia dla rodzin z 500plus na 800plus. Materna przekonywał, że to program niezbędny, który w naszym kraju został wprowadzony za późno. Czy nie ma obaw, że podniesienie świadczenia nadszarpnie jeszcze mocniej budżet państwa?

8 lat temu wszystko było nierealne, a jednak udało się, dzięki uszczelnieniu podatku VAT. “Programowy ul” – to hasło kongresu, na którym prezes ogłosił postulaty i one są realne.

Lubuski poseł odniósł się też do propozycji Donalda Tuska. Lider opozycyjnej Platformy Obywatelskiej zaproponował, aby świadczenie „po nowemu” obowiązywało od 1 czerwca, czyli od Dnia Dziecka. – Sam sobie zaprzecza – uważa Materna.

Najpierw mówił, że to spowoduje inflację, a potem zaproponował podniesienie kwoty wolnej od podatku. Zaprzecza sam sobie. W tym budżecie nie ma takich środków, jeżeli zapewnimy w ustawie, to musi to wejść do budowy przyszłego budżetu.